Donos de hospital no Pará morrem após queda de avião de pequeno porte no Tocantins

O médico Ederson da Silva e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, morreram na queda de um avião de pequeno porte na manhã deste sábado (18), em Palmas, no Tocantins. As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar e os nomes confirmados à imprensa local.

O casal era morador de Redenção, no sul do Pará, e proprietário do Hospital São Lucas, localizado no centro da cidade.

De acordo com as informações preliminares da polícia, a aeronave havia decolado de um aeródromo em Palmas e seguia com destino a Redenção. Pouco depois da decolagem, testemunhas relataram ter ouvido um forte barulho e, em seguida, o avião começou a perder altitude até cair em uma região de chácaras, nas proximidades do aeródromo.

O piloto foi resgatado com vida e encaminhado para um hospital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Imagens registradas por moradores mostram a aeronave caída em meio à vegetação. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

Investigação

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), com sede em Brasília (DF), foram acionados ainda na manhã deste sábado para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-EIB, em Palmas.

Segundo o Cenipa, durante essa etapa, investigadores qualificados realizam a coleta e a confirmação de dados, verificam os danos causados à aeronave e reúnem informações que irão subsidiar as fases seguintes da investigação. O órgão destacou que o objetivo do trabalho é identificar possíveis fatores contribuintes para o acidente e, quando necessário, emitir recomendações de segurança para prevenir novas ocorrências.