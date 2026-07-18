Locutor 'Cabelo de Ouro' morre em acidente entre moto e carro em Marabá

Polícia Civil investiga a dinâmica da colisão ocorrida na avenida Boa Esperança; motorista do carro deixou o local após o acidente

Locutor 'Cabelo de Ouro' morre em acidente entre moto e carro em Marabá. ( Foto: Reprodução/ redes sociais )

O locutor, DJ e produtor de eventos Germano Bandeira de Souza, de 57 anos, conhecido como "Cabelo de Ouro", morreu na madrugada desta sexta-feira (17) após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda CG 150 Titan e um Chevrolet Tracker, na Avenida Boa Esperança, no Bairro Bom Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista do Chevrolet Tracker trafegava pela avenida quando houve a colisão com a motocicleta conduzida por Germano, nas proximidades de um quebra-molas.

No local, foi relatado aos policiais que o motociclista teria feito uma travessia inesperada da via e estaria sem capacete de segurança. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil, responsável pela investigação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Germano não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a motocicleta parcialmente destruída após o impacto. Em outro vídeo, a vítima aparece caída na via, já sem sinais de vida.

Ainda conforme a Polícia Militar, o condutor do Chevrolet Tracker deixou o local após o acidente. A companheira dele permaneceu na cena até a chegada das autoridades e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento.