Homem tenta enganar a polícia e acaba preso com televisão roubada no Pará

Suspeito confessou que comprou o aparelho de um homem conhecido como "Briza" e admitiu saber que o produto era fruto de roubo

Adriano Souza Rodrigues foi preso em flagrante por receptação na tarde da última quinta-feira (16), no bairro Tancredo Neves, em Rondon do Pará. A prisão ocorreu por volta das 16h, após uma equipe da Polícia Militar abordá-lo transportando uma televisão cuja procedência levantou suspeitas. Na Delegacia de Polícia, os militares confirmaram que o aparelho havia sido roubado em uma ocorrência registrada recentemente.

Segundo a PM, a abordagem aconteceu durante rondas de rotina nas proximidades da área conhecida como Miranda. Ao ser questionado sobre a origem da televisão, Adriano apresentou versões contraditórias.

Em um primeiro momento, ele afirmou que o aparelho era de sua propriedade e levou os policiais até uma residência localizada na rua Malha Pinto, alegando que uma moradora confirmaria sua versão. No entanto, ao chegarem ao imóvel, a mulher negou que a televisão pertencesse ao suspeito ou à residência.

Diante das contradições, Adriano mudou o relato e confessou ter comprado a televisão de um homem conhecido pelo apelido de "Briza". Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele admitiu que tinha conhecimento de que o eletrodoméstico era produto de roubo.