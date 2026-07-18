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CRIME

Detento morre após ser espancado por internos em unidade prisional de Santa Izabel

Os agentes prenderam em flagrante 13 custodiados por homicídio após morte em cela

O Liberal

18 de julho de 2026 às 11:34

Modificado em 19 de julho de 2026 às 14:29

Vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Santa Izabel, mas não resistiu

Vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Santa Izabel, mas não resistiu ( Foto: Divulgação )

Um interno morreu após ser agredido dentro de uma cela da Unidade de Custódia e Reinserção III (UCR III), no Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará, na última quinta-feira (16). A vítima foi identificada como Antonio Carlos Favacho da Paixão, natural de Marapanim.

De acordo com as informações preliminares, o detento, que cumpria pena por homicídio e roubo, foi espancado por outros custodiados que dividiam a cela B-25.

Antonio Carlos chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Santa Izabel do Pará, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento da ocorrência, outros 13 internos ocupavam a mesma cela. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio.

Ainda segundo a polícia, durante os depoimentos, os custodiados optaram por não informar quem teria participado diretamente das agressões, adotando a chamada "lei do silêncio".

O Grupo Liberal solicitou nota à  Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Em nota, a Seap disse que policiais penais da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR III) de Santa Izabel identificaram um interno vítima de agressões em uma cela. "O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, e o custodiado encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. A Seap adotou todos os protocolos previstos para esse tipo de ocorrência e está colaborando com todo o apoio necessário às investigações", comunicou a Secretaria. 

A Polícia Civil disse, também por meio de nota, que foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato, que é investigado pela Delegacia de Santa Izabel do Pará. "Os internos que dividiam a cela com a vítima foram apresentados na unidade policial e autuados em flagrante pelo crime de homicídio. A Polícia Civil representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas", informou a instituição. 

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