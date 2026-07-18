Enterro termina em confusão após acusação de maus-tratos e familiares abrirem caixão em Cametá

Um enterro realizado na tarde da última sexta-feira (17) terminou em confusão no município de Cametá, na região do Baixo Tocantins. A situação ocorreu durante o sepultamento de um idoso e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, os filhos do falecido acusavam a madrasta de supostos maus-tratos contra o homem antes da morte. As acusações deram início a um bate-boca entre familiares, provocando tumulto no cemitério e interrompendo temporariamente a cerimônia de despedida.

Durante a confusão, os familiares chegaram a abrir o caixão, expondo o corpo do idoso. Segundo relatos, a intenção era mostrar às pessoas presentes as supostas marcas de agressões que ele teria sofrido antes de morrer.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento da discussão, com troca de acusações, gritos e pessoas tentando conter os ânimos enquanto o sepultamento era interrompido.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, os policiais orientaram os envolvidos de que eventuais denúncias e acusações deveriam ser formalizadas e apuradas pelos órgãos competentes.

Até o momento, não há informações sobre registro de prisões ou de agressões físicas relacionadas à confusão. Também não há confirmação oficial sobre as acusações feitas pelos familiares.