Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cenipa investiga queda de avião que matou casal paraense no Tocantins

As vítimas eram moradoras de Redenção, no sul do Pará

O Liberal
fonte

Cenipa investiga queda de avião que matou casal paraense no Tocantins. (Foto: Matheus Dias/TV Anhanguera)

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou, na tarde deste sábado (18), as investigações sobre a queda de um avião de pequeno porte que matou o médico Ederson da Silva e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, na manhã de hoje (18), em Palmas, no Tocantins. O piloto da aeronave sobreviveu ao acidente e foi socorrido para um hospital.

As vítimas eram moradoras de Redenção, no sul do Pará, e proprietárias do Hospital São Lucas, localizado no centro da cidade.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), sediado em Brasília (DF), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-EIB.

Segundo o Cenipa, essa etapa consiste na coleta e confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave e levantamento de outras informações relevantes para subsidiar as fases posteriores da investigação. O objetivo é identificar os possíveis fatores contribuintes para o acidente e, quando aplicável, emitir recomendações de segurança para evitar novas ocorrências. O órgão ressalta que as investigações têm caráter preventivo e não visam apontar culpados ou atribuir responsabilidades civis ou criminais.

De acordo com as informações preliminares, o avião havia decolado de um aeródromo em Palmas e seguia com destino a Redenção (PA). Pouco depois da decolagem, testemunhas relataram ter ouvido um forte barulho antes de a aeronave perder altitude e cair em uma região de chácaras próxima ao aeródromo.

O piloto foi resgatado com vida e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cenipa investiga queda de avião que matou casal paraense no Tocantins
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Modelo paraense denuncia que sofreu importunação sexual em via pública de Limoeiro do Ajuru

Dois homens foram autuados pelo crime, que ocorreu no último sábado (18/7), quando modelo estava acompanhada do marido

20.07.26 20h34

POLÍCIA

OAB-PA suspende cautelarmente exercício profissional de advogado suspeito de feminicídio

O advogado Wlandre Gomes Leal é investigado pelo homicídio da esposa Tainá Yarina dos Santos, de 29 anos, em Santarém

20.07.26 19h58

POLÍCIA

PRF apreende mais de 400 m³ de madeira ilegal durante operação no sudeste do Pará

A Operação Rota Verde III fiscalizou o transporte irregular de produtos florestais nos municípios de Ulianópolis e Dom Eliseu

20.07.26 16h32

POLÍCIA

Dois passageiros morrem após moto bater em barreira de concreto em São Miguel do Guamá

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de São Miguel do Guamá como homicídio culposo no trânsito

20.07.26 15h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

EXECUÇÃO

Homem é morto a tiros enquanto trabalhava em lava-jato em Parauapebas

Vítima, identificada como Yago, foi morta na manhã desta segunda-feira (20); crime foi registrado por câmera de segurança

20.07.26 14h56

FEMINICÍDIO

Advogado suspeito de matar a esposa é preso e encaminhado ao sistema penitenciário em Santarém

Polícia Civil autuou o criminalista em flagrante por feminicídio; ele afirma que a companheira tirou a própria vida

20.07.26 11h20

POLÍCIA

Modelo paraense denuncia que sofreu importunação sexual em via pública de Limoeiro do Ajuru

Dois homens foram autuados pelo crime, que ocorreu no último sábado (18/7), quando modelo estava acompanhada do marido

20.07.26 20h34

POLÍCIA

OAB-PA suspende cautelarmente exercício profissional de advogado suspeito de feminicídio

O advogado Wlandre Gomes Leal é investigado pelo homicídio da esposa Tainá Yarina dos Santos, de 29 anos, em Santarém

20.07.26 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda