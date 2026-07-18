Cenipa investiga queda de avião que matou casal paraense no Tocantins

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) iniciou, na tarde deste sábado (18), as investigações sobre a queda de um avião de pequeno porte que matou o médico Ederson da Silva e a esposa, Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos, na manhã de hoje (18), em Palmas, no Tocantins. O piloto da aeronave sobreviveu ao acidente e foi socorrido para um hospital.

As vítimas eram moradoras de Redenção, no sul do Pará, e proprietárias do Hospital São Lucas, localizado no centro da cidade.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI), sediado em Brasília (DF), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-EIB.

Segundo o Cenipa, essa etapa consiste na coleta e confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave e levantamento de outras informações relevantes para subsidiar as fases posteriores da investigação. O objetivo é identificar os possíveis fatores contribuintes para o acidente e, quando aplicável, emitir recomendações de segurança para evitar novas ocorrências. O órgão ressalta que as investigações têm caráter preventivo e não visam apontar culpados ou atribuir responsabilidades civis ou criminais.

De acordo com as informações preliminares, o avião havia decolado de um aeródromo em Palmas e seguia com destino a Redenção (PA). Pouco depois da decolagem, testemunhas relataram ter ouvido um forte barulho antes de a aeronave perder altitude e cair em uma região de chácaras próxima ao aeródromo.

O piloto foi resgatado com vida e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.