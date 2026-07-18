Homem é preso após receber encomenda com drogas escondidas em lata de manteiga em Muaná

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar, neste sábado (18), em Muaná, no Arquipélago do Marajó, após receber drogas escondidas dentro de uma lata de manteiga. Os policiais receberam uma informações de que uma encomenda com características suspeitas estaria sendo transportada em uma embarcação que faz a linha entre Abaetetuba e Muaná aos sábados.

Os agentes de segurança realizaram monitoramento nas proximidades do local de atracação da embarcação e solicitaram que um dos tripulantes avisasse a guarnição quando a encomenda fosse retirada.

Por volta das 15h20, após a chegada da embarcação, um homem compareceu ao local para buscar o pacote. No momento da abordagem, os policiais realizaram revista pessoal e verificaram o conteúdo da encomenda.

Dentro de uma lata de manteiga foram encontrados aproximadamente 17,2 gramas de uma substância com características semelhantes ao oxi, além de R$ 20.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde foram realizados os procedimentos legais. O caso será investigado pelas autoridades competentes.