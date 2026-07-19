Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um ônibus do transporte público de Belém pegou fogo e ficou totalmente destruído, na noite deste sábado (18/07), nas proximidades da Estação BRT Tapanã, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. O incêndio ocorrido por volta das 19h30, gerou tensão entre motoristas, passageiros e pedestres que passavam pelo local.

O ônibus trafegava no sentido de Icoaraci para o Entroncamento. O veículo pegou fogo no trecho onda há o encontro da avenida Augusto Montenegro com a rodovia do Tapanã e a rodovia Mário Covas. As chamas teriam se espalhado rapidamente pelo automóvel.

Ônibus pega fogo < > Mais um ônibus do transporte público foi consumido pelas chamas em Belém, neste sábado (18/07). (Reprodução redes sociais)

Segundo testemunhas, o ônibus transportava passageiros, mas ninguém ficou ferido. Ainda não há informações o que deu início ao fogo. Uma fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da avenida. Um cheiro forte da fumaça também é sentido no perímetro.

O incidente parou o trânsito e gerou um longo congestionamento na região. A orientação é que os motoristas evitem trafegar pela avenida Augusto Montenegro e busquem rotas alternativas. Até às 21h, o trânsito nesse trecho, no sentido Icoaraci para o Entroncamento estava bastante congestionado. Alguns veículos desviavam pela faixa do BRT.