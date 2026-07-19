TER · 27 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 27 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

POLÍCIA

Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Incidente ocorrido na noite deste sábado (18/07), próximo a Estação BRT Tapanã, provocou tensão

O Liberal

18 de julho de 2026 às 21:30

Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro na noite deste sábado (18/07).

Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro na noite deste sábado (18/07). ( Foto: João Thiago / O Liberal )

Um ônibus do transporte público de Belém pegou fogo e ficou totalmente destruído, na noite deste sábado (18/07), nas proximidades da Estação BRT Tapanã, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. O incêndio ocorrido por volta das 19h30, gerou tensão entre motoristas, passageiros e pedestres que passavam pelo local.

O ônibus trafegava no sentido de Icoaraci para o Entroncamento. O veículo pegou fogo no trecho onda há o encontro da avenida Augusto Montenegro com a rodovia do Tapanã e a rodovia Mário Covas. As chamas teriam se espalhado rapidamente pelo automóvel. 

Ônibus pega fogo
Mais um ônibus do transporte público foi consumido pelas chamas em Belém, neste sábado (18/07). (Reprodução redes sociais)
Mais um ônibus do transporte público foi consumido pelas chamas em Belém, neste sábado (18/07). (Reprodução redes sociais)

Segundo testemunhas, o ônibus transportava passageiros, mas ninguém ficou ferido. Ainda não há informações o que deu início ao fogo. Uma fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da avenida. Um cheiro forte da fumaça também é sentido no perímetro.

O incidente parou o trânsito e gerou um longo congestionamento na região. A orientação é que os motoristas evitem trafegar pela avenida Augusto Montenegro e busquem rotas alternativas. Até às 21h, o trânsito nesse trecho, no sentido Icoaraci para o Entroncamento estava bastante congestionado. Alguns veículos desviavam pela faixa do BRT.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local quando o fogo já havia consumido todo o ônibus. Os bombeiros combateram o incêndio. As chamas não atingiram outros veículos. A Polícia Militar também esteve no local isolando a área e ajudando na organização do trânsito.

Assuntos relacionados

incêndio
Ônibus pega fogo
avenida augusto montenegro
incêndio no transporte coletivo