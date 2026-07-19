Ônibus pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um ônibus do transporte público de Belém pegou fogo e ficou totalmente destruído, na noite deste sábado (18/07), nas proximidades da Estação BRT Tapanã, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. O incêndio ocorrido por volta das 19h30, gerou tensão entre motoristas, passageiros e pedestres que passavam pelo local.
O ônibus trafegava no sentido de Icoaraci para o Entroncamento. O veículo pegou fogo no trecho onda há o encontro da avenida Augusto Montenegro com a rodovia do Tapanã e a rodovia Mário Covas. As chamas teriam se espalhado rapidamente pelo automóvel.
Segundo testemunhas, o ônibus transportava passageiros, mas ninguém ficou ferido. Ainda não há informações o que deu início ao fogo. Uma fumaça preta pôde ser vista de vários pontos da avenida. Um cheiro forte da fumaça também é sentido no perímetro.
O incidente parou o trânsito e gerou um longo congestionamento na região. A orientação é que os motoristas evitem trafegar pela avenida Augusto Montenegro e busquem rotas alternativas. Até às 21h, o trânsito nesse trecho, no sentido Icoaraci para o Entroncamento estava bastante congestionado. Alguns veículos desviavam pela faixa do BRT.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local quando o fogo já havia consumido todo o ônibus. Os bombeiros combateram o incêndio. As chamas não atingiram outros veículos. A Polícia Militar também esteve no local isolando a área e ajudando na organização do trânsito.