Condenado por homicídio em Goiás é preso pela Polícia Militar em Parauapebas

João Ribeiro, que sentenciado a cumprir 12 anos de prisão, estava capinando um lote quando foi preso

Um homem condenado por homicídio qualificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi preso, na manhã deste sábado (18/07). João Ribeiro estava com um mandado de prisão expedido pela Justiça aberto. Ele foi preso por uma guarnição do 23º Batalhão da Polícia Militar, em Parauapebas.

De acordo com informações da PM, a equipe recebeu da central informações sobre a existência de um mandado de prisão em desfavor do homem e, a partir disso, os policiais foram até o endereço informado, onde localizaram o homem capinando um lote vizinho à residência onde estaria morando.

Os agentes confirmaram a identidade do suspeito em consulta aos sistemas policiais, que autenticaram a validade do mandado de prisão. Em seguida, os militares deram voz de prisão e informaram ao homem seus direitos constitucionais. Ainda foi realizada busca pessoal, mas nenhum material ilícito foi encontrado. O uso de algemas foi adotado, segundo a Polícia Militar, para garantir a segurança do preso e da guarnição durante a condução.

No mandado de prisão, expedido pela Vara Judicial da Comarca de Piranhas (GO), João Ribeiro foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, do Código Penal. A pena fixada foi de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com determinação de execução imediata da sentença. O mandado tem validade até 2 de julho de 2046.