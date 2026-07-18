'Orelhinha' morre após troca de tiros com policiais militares em Ananindeua

Um homem morreu após uma troca de tiros com policiais militares na tarde da última sexta-feira (17), na Avenida Radial Norte, nas proximidades de uma rotatória, na área atendida pelo 29º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.
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De acordo com os agentes, o suspeito foi identificado como Vladimir Rodolfo Silva da Rocha, conhecido pelos apelidos de "Orelhinha" e "Progresso".
Conforme a corporação, ele era apontado como integrante de uma organização criminosa e estaria envolvido na cobrança de uma chamada "taxa do crime" na região.
Ainda segundo a PM, equipes realizavam patrulhamento quando o homem percebeu a aproximação das viaturas e tentou fugir.
Durante o acompanhamento, o suspeito sacou um revólver e efetuou disparos contra os policiais.
A Polícia Militar informou que os agentes revidaram aos tiros e atingiram o homem na região do tórax.
Após o confronto, os próprios policiais prestaram socorro e encaminharam o suspeito à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do distrito. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.
Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre .22, contendo quatro munições intactas e uma munição deflagrada.
A arma foi encaminhada à delegacia responsável, onde o caso foi registrado e serão adotados os procedimentos cabíveis.
Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-Pará) confirmou que o suspeito veio à óbito após contro com os policiais. “O caso é apurado pela Seccional Urbana de Ananindeua”, informou.