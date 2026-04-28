Petshop é alvo de ataque a tiros na avenida Independência, em Belém

Um petshop localizado na avenida Independência, em Belém, foi alvo de um ataque a tiros na tarde desta terça-feira (28). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estabelecimento logo após a ação criminosa, com as vidraças completamente destruídas.

De acordo com os registros compartilhados por testemunhas, diversos disparos teriam atingido a fachada do local, causando apenas danos materiais. Não há confirmação oficial, até o momento, sobre pessoas feridas.

Ainda segundo informações que circulam nas redes sociais, o ataque pode estar relacionado à cobrança da chamada “taxa do crime”, prática criminosa em que grupos exigem pagamentos de comerciantes. No entanto, essa motivação ainda não foi confirmada pela polícia.

Até o momento, não há detalhes sobre suspeitos ou prisões relacionadas à ocorrência. Em nota enviada ao Grupo Liberal às 19h40 desta terça-feira, a Polícia Civil informou que, “até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área”.

Também por meio de nota, a Polícia Militar informou que “equipes do 24º Batalhão foram acionadas via 190 para atender a uma ocorrência de dano a um estabelecimento comercial, nesta terça-feira (28)”. Segundo a PM, o policiamento na área foi reforçado e diligências seguem para identificar os envolvidos. Denúncias podem ser feitas pelos números 190 ou 181.

A reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), mas ainda não houve retorno.