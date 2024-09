Homem é baleado em via pública no bairro do Icuí em Ananindeua

Um homem, identificado inicialmente pelo prenome Darlan, foi alvejado por dois sujeitos em uma moto no início da tarde desta quarta-feira, 18, no bairro do Icuí, em Ananindeua.

A Polícia Militar (PM), do 6º batalhão, responsável pela área, confirmou a ocorrência, que teria acontecido por volta de 12h15. Os militares ainda não têm detalhes sobre o caso, que está sendo registrado e passará por apuração. As motivações do crime e sua autoria ainda são desconhecidas.

VEJA MAIS

As informações preliminares são de que Darlan estava em uma calçada, em frente a um estabelecimento comercial, quando dois suspeitos em uma moto se aproximaram e efetuaram disparos contra a vítima. O homem foi alvejado com quatro tiros.

Darlan foi socorrido, sendo levado, primeiramente, até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Icuí e, mais tarde, encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Nas redes sociais, vídeos do momento imediato após o baleamento mostram parcialmente o corpo de Darlan caído na calçada enquanto pessoas se aproximam para tentar ajudar. A vítima usava bermuda jeans e blusa azul. Manchas de sangue são visíveis na calçada, próximo ao corpo.

Em outro vídeo foi registrado o tumulto de se formou rapidamente em torno do corpo. Muitos curiosos se aproximaram para observar a vítima baleada no chão.

A Polícia Militar iniciou as buscas pelos suspeitos. A redação integrada de O Liberal aguarda nota sobre o caso da Polícia Civil do Pará (PCPA), responsável pelas investigações.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.