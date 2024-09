'Caçador' é preso por ameaçar degolar duas crianças no Marajó

Um homem identificado pelo apelido 'Caçador' foi preso na cidade de Muaná, no Marajó, após denúncia por ameaçar degolar duas crianças no distrito de Pracuúba, no rio Guajará. Um vídeo publicado em um site de notícias regional mostra policiais da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) relatando o momento da prisão que se deu após 40 minutos de busca em área de mata. A data exata da prisão não foi mencionada pelos militares, mas teria acontecido no fim de semana.

Segundo o gestor da 20ª CIPM, capitão Muniz, ao portal Notícia Marajó, os militares receberam denúncias de um cidadão informando que sua família estava sendo ameaçada por um homem armado com uma faca.

Os policiais foram até o local e descobriram que o suspeito havia invadido a casa do genro do denunciante, onde estavam a companheira e os dois filhos, e ameaçou degolar as duas crianças, uma de cinco e um bebe de oito meses.

“Assim que a guarnição chegou à cena, foi constatado que o agressor havia fugido para uma área de mata. Após diligências, o indivíduo foi localizado em uma casa na área ribeirinha. O acusado, que já possui antecedentes por crimes graves como estupro, homicídio e violência doméstica, foi encontrado com um ferimento na cabeça, causado, segundo populares, por uma perna manca durante sua fuga”, disse o gestor da 22ª CIPM, capitão Muniz.

Caçador, assim como as vítimas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município de Muaná para os procedimentos legais.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil do Pará sobre o caso e aguarda retorno.