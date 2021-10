Homem é baleado em perseguição e acaba morrendo sobre cerca de arame

Populares encontraram um corpo pendurado sobre uma cerca de arame que demarca uma área de chácaras, localizada perto do bairro Setor Buriti II, em Redenção, no sul do Pará. A vítima, identificada como Walef Silva Costa, 26 anos, apresentava ao menos seis perfurações a bala. O caso ocorreu nesta terça-feira (5) e as informações são do portal Correio de Carajás.

De acordo com testemunhas, o rapaz teria sido perseguido e estava tentando buscar refúgio na área de mata, mas acabou sendo atingido quando tentava pular cerca. A vítima seria usuário de drogas com várias várias passagens pela polícia, além de ter envolvimento em delitos de menor potencial.

Segundo a polícia, o crime tem características de execução. O local não dispõe de câmeras de vigilância, o que dificulta a identificação dos autores dos disparos.