Homem é assassinado com arma de fogo no bairro da Condor, em Belém

Um homem, que ainda não teve identidade confirmada oficialmente, foi assassinado com arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (18/10), na Passagem Iracema, no bairro da Condor em Belém. Ainda não há detalhes divulgados sobre a logística do crime, mas informações preliminares apontam que a vítima era taxista e estava se preprando para começar mais um dia de trabalho.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Pará estão no local, por volta das 7h45, realizando as diligências. Por volta das 7h30, a Polícia Científica do Pará confirmou o acionamento para remoção. A reportagem apura mais detalhes.