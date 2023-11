Homem é assassinado após briga por balde de bebidas, em Viseu

Um homem identificado somente como Antônio, mais conhecido como Toninho, foi morto a facadas no domingo (26), após um desentendimento na porta de um bar, no município de Viseu. Conforme as informações iniciais, o caso teria ocorrido nas primeiras horas da manhã, quando a vítima e amigos saiam do estabelecimento que fica localizado no Porto da Firmiana, na zona rural da cidade.

Conforme informações preliminares, Toninho e os amigos - entre eles o suspeito do crime - estavam bebendo em frente ao bar, às margens de um campo de futebol, como costumeiramente faziam. Na ocasião, Toninho teria quebrado um balde de cerveja que pertencia ao tio do suspeito, que não gostou da atitude e esfaqueou a vítima. Os outros amigos ainda tentaram socorrer Toninho que ficou gravemente ferido, mas ele não resistiu e morreu antes de ser levado para uma unidade hospitalar.

Testemunhas contaram que o suspeito do crime seria um homem identificado somente como “Nike”, que também era morador do município e trabalhava em uma fazenda da região. Ele teria desaparecido após o esfaqueamento. As Polícias Militar, Civil e Científica estiveram no local para colher mais informações sobre o caso e realizar as devidas perícias na área e no corpo. Após a remoção, o corpo da vítima foi levado para a cidade de Castanhal.

Moradores da região contaram que Toninho era uma figura conhecida da região devido comercializar açaí. O caso chocou os moradores e a família, devido o suspeito do crime ser conhecido da vítima há algum tempo.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Viseu trabalham para localizar o suspeito do homicídio.