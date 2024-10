Homem é assassinado a tiros em Santarém; polícia investiga o caso

Um homem, identificado apenas como “Naldinho”, foi morto a tiros no domingo (6), no bairro Santarenzinho, que fica em Santarém, oeste do Pará. As informações iniciais dão conta de que a vítima foi alvejada com seis tiros e que, supostamente, tinha passagem pela polícia. No entanto, até agora não se sabe as dinâmicas do crime e nem as motivações por trás da morte de “Naldinho”.

VEJA MAIS

Conforme o portal O Impacto, a Polícia Civil investiga o caso e solicitou à Polícia Científica o levantamento de local de crime, incluindo a remoção do corpo para exame de necropsia. Os laudos vão auxiliar na apuração do crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios da 16ª Seccional de Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.