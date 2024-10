Ataque a tiros deixa dois mortos e quatros feridos em Ananindeua

Petrick Brando Santos da Silva, de 24 anos, e mais um outro homem, ainda não identificado, foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (7/10), em frente a uma casa de show localizada na avenida Arterial 18, em Ananindeua, na Grande Belém. Outras quatro pessoas, incluindo uma mulher que está grávida, ficaram feridas no mesmo ataque.

De acordo com a Polícia Militar, um carro branco parou perto das vítimas, que estavam bebendo no canteiro central da via, e um homem desceu do automóvel já atirando contra o grupo. Com os disparos, Petrick e mais um outro homem morreram no local. As outras quatro vítimas foram socorridas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

VEJA MAIS

Nas redes sociais circularam vídeos momentos após os disparos. Pelas imagens é possível ver várias pessoas próximas às vítimas, algumas delas sendo socorridas e outras desacordadas no chão.

Entre os feridos estão: Maria Lima dos Santos, de 22 anos, Ana Francisca de Brito Costa, Rafael Alves dos Santos e Valmir Lucas Afonso da Silva. Conforme o relato policial, uma das vítimas, que está grávida, foi baleada na cabeça. Porém, ainda não foi especificado qual das vítimas se trata. Na manhã desta segunda, a Polícia Civil informou em nota que elas se encontram "internadas", mas não detalhou o estado de saúde de cada um.

Ainda segundo a PM, Petrick tinha passagens pela polícia e era foragido da Justiça, assim como Valmir, um dos feridos no ataque. A polícia investiga se o crime tem ligação com a vida pregressa dos dois e se todas as seis vítimas eram alvos dos atiradores. Por enquanto, as motivações do crime são desconhecidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias de duas mortes por meio da Seccional Urbana da Cidade Nova. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.