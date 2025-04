Homem é assassinado a tiros em Bonito; Polícia Civil apura o caso

Raony de Carvalho Sobral foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (8/4), no centro de Bonito, município localizado no nordeste do Pará. Por enquanto, a Polícia Civil tenta entender as circunstâncias do crime e as motivações por trás dele.

De acordo com as autoridades, moradores relataram terem escutado o estampido dos disparos de arma de fogo, mas não souberam dizer de onde tinham vindo os tiros. O corpo da vítima só foi localizado pela manhã. A PC foi até o local e constatou o crime.

VEJA MAIS

O corpo de Raony, que não era morador da região, foi levado pela Polícia Científica até Castanhal para que ele seja identificado. Até o fim da manhã desta terça (8/4), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou identificou que Raony como sendo a vítima do homicídio doloso. "Equipes da delegacia de Bonito trabalham para identificar e localizar o suspeito de cometer o crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a Polícia Civil.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.