Corpo sem cabeça é encontrado em área de mata em Paragominas

Um corpo, que aparenta ser do sexo masculino, foi localizado sem roupas e sem a cabeça, na tarde do último sábado (5/4), em uma área de mata, às margens da PA-125, nas proximidades do quilômetro 7, em Paragominas sudeste do Pará.

A Polícia Militar informou ao portal BO Paragominas que, por volta das 15h, recebeu uma denúncia anônima que indicava a presença de um cadáver no local. A vítima foi encontrada despida, em um terreno de mata fechada, o que dificultou o acesso das equipes. As autoridades ainda relataram que o corpo estava em estágio avançado de decomposição e sem a cabeça, o que pode indicar violência extrema, conforme o BO Paragominas.

Após a realização da perícia no local, o corpo foi removido pela Polícia Científica. Até o começo da manhã desta segunda-feira (7/4), a identidade da vítima não tinha sido revelada. Por enquanto, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre essa ocorrência. Em nota, a instituição informou que a Delegacia de Homicídios de Paragominas apura o caso. "A vítima, até o momento, não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", diz o restante do comunicado da PC.