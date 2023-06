Homem é ferido na cabeça a golpes de 'facão' em Parauapebas

Na última sexta-feira (16), policiais militares foram acionados para uma ocorrência em uma casa localizada na rua Fernão Dias, no Bairro Liberdade II, em Parauapebas, sudeste paraense. Quando a equipe chegou ao local, encontrou Sebastião Nascimento do Vale, de 43 anos, com ferimentos na cabeça. O homem foi socorrido e levado ao hospital.

A motivação do crime não foi informada pela polícia. Os policiais informaram ao portal Debate Carajás que quando chegaram ao local encontraram a vítima com vários ferimentos na região do crânio. A primeira iniciativa foi acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Sebastião foi levado para o Hospital Municipal (HMP), onde ficou recebendo atendimento.

No momento da ocorrência, a equipe policial apreendeu a arma do crime, um facão, mas não obteve informações sobre o autor dos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia de Parauapebas, pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima deve prestar depoimento e a Polícia Civil dará continuidade com o inquérito policial para que o autor do crime seja identificado.