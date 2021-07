Homem discute com a esposa e ateia fogo na casa para carbonizar a mulher e os filhos

Um homem assustou vizinhos e populares após atear fogo na própria casa, na tentativa de matar a mulher e os filhos carbonizados. O caso aconteceu na última quinta-feira (8), em Lábrea, no interior do Amazonas. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo informações da Polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, brigou em casa e disse que iria sair para comprar bebida alcoólica. Em vez disso, porém, jogou gasolina ao redor do imóvel e ateou fogo quando a própria família estava lá dentro. Todos os alvos conseguiram fugir e não ficaram feridos.

Além da casa do autor do crime, outras três foram atingidas. O homem responsável está foragido e é procurado pelos policiais.