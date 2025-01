Homem de 57 anos é morto a pauladas em Benevides

Um homem de 57 anos, identificado como Paulo Nazareno Cabral, foi morto a pauladas na manhã desta terça-feira (14), em Benevides, na Grande Belém. O crime ocorreu na rua Senador Lemos, próximo da Arena do Benfica, esquina com a rua Augusto Montenegro. Segundo os primeiros levantamentos da polícia, a vítima apresentava esfacelamento do crânio, possivelmente assassinado com golpes de madeira. A motivação para o crime ainda é desconhecida. A polícia realiza buscas pelos suspeitos.​

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp