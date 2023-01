Homem conhecido como ‘Pastorzinho’ é preso após arrombar comércio em Barcarena

Um homem identificado como Raimundo Nonato da Silva Reis, também conhecido como "Pastorzinho", foi preso na madrugada desta segunda-feira (30), por volta de 1h da madrugada, após arrombar um estabelecimento comercial no município de Barcarena (sede). A prisão foi feita pela Polícia Militar do Pará após denúncia anônima.

Militares do 14º Batalhão da PM foram informados de que ‘Pastorzinho’ teria arrombado e ainda estaria no interior do estabelecimento localizado na rua Jaime Dias com 3 de Dezembro. Ao chegar no local, a guarnição efetuou a prisão do suspeito em flagrante. Raimundo Nonato foi conduzido até a Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos para os procedimentos cabíveis.