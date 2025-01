Homem condenado a 12 anos de prisão é preso em Marituba

A equipe de policiais civis da 14ª Seccional Urbana de Ananindeua, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, cumpriu nesta terça-feira (28), em Marituba, um mandado de prisão contra José Augusto Silva dos Santos, de 55 anos. A ordem de prisão foi expedida pela Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Ananindeua.

O homem tinha um mandado em aberto que o condenava a 12 anos de prisão por crimes previstos no Código Penal Brasileiro, relacionados à prática de atentado violento ao pudor (art. 214, parágrafo único), caracterizado por ato libidinoso praticado com violência ou grave ameaça, com agravante de continuidade delitiva (art. 71), que se aplica quando o autor comete uma série de crimes da mesma natureza em sequência, configurando uma recorrência criminosa.

Além disso, a pena foi aumentada devido à relação de confiança ou autoridade entre o autor e a vítima, conforme previsto no art. 226, inciso II​, que trata de crimes contra a dignidade sexual praticados por ascendentes, responsáveis ou pessoas em posição de influência sobre a vítima.

De acordo com informações da polícia, as diligências começaram com a busca por José Augusto no endereço de sua mãe. Apesar de o condenado não ter sido encontrado na residência, moradores da vizinhança forneceram informações sobre sua localização. A equipe policial se deslocou, então, até a rua da Paz, no município de Marituba, onde o acusado foi localizado e preso.

Após a realização das comunicações de praxe, José Augusto foi transferido para o sistema penitenciário, onde cumprirá sua pena.