Homem com ferimento na cabeça é encontrado desacordado em casa abandonada de Altamira

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi encontrado desacordado no terreno de uma casa abandonada no bairro Jardim Independente lI, em Altamira, sudoeste do Pará. O caso ocorreu na segunda-feira (5/08), quando um vigilante se deparou com a vítima ensanguentada e percebeu que o homem tinha uma lesão na cabeça.

Conforme os relatos iniciais, por volta de 9h30 uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e foi acionada pelo vigilante que informou sobre o homem ferido e desacordado no terreno. Os agentes teriam constatado que a vítima apresentava um ferimento profundo na cabeça. A suspeita inicial é de que a lesão tenha sido provocada por pedradas. Os militares acionaram uma viatura do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros no local e depois encaminharam o homem para o Hospital Regional Público da Transamazônica, onde foi internado.

Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após dar entrada na unidade hospitalar, mas a polícia acredita se tratar de uma pessoa em situação de rua. Algumas imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem caído e com algumas sacolas debaixo da cabeça. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.