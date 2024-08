Adolescente paraense que sumiu em praia no Maranhão é encontrado morto

O corpo de um adolescente de 14 anos, natural de Parauapebas, município no sudeste do Pará, foi encontrado na noite de domingo (4/8), na Praia de São Marcos, em São Luís, capital do Maranhão. A vítima havia desaparecido na última sexta-feira (2/8) após entrar no mar. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) comunicou em nota que a vítima foi localizada, por volta das 22h, a um quilômetro do ponto onde tinha sumido.

VEJA MAIS

A procura pelo rapaz, realizada CBMMA, iniciou logo após o desaparecimento. Ainda conforme a nota da corporação, a equipe do Batalhão de Bombeiros Marítimo (BBMar) chegou a suspender as buscas por mar, no início da noite de domingo, devido a condição da maré, e “prosseguiu com a operação na faixa de areia, após a água recuar totalmente”, resultando no encontro do corpo do adolescente.

As buscas contaram com helicópteros fazendo sobrevoos, além dos veículos dentro da água. Além disso, mergulhadores e equipe de suporte se concentraram ao longo da orla, dentro e fora do mar.

A corporação confirmou que o jovem desaparecido é natural de Parauapebas e que, antes de sumir, estava acompanhado de um parente, resgatado pelo CBMMA e encaminhado para atendimento hospitalar. As buscas foram suspensas no início da noite do sábado e seguiram no domingo. O Corpo de Bombeiros manifestou "pesar e solidariedade com os familiares do jovem, neste momento de dor".