Homem cai de moto e morre depois de bater cabeça no meio-fio, em Tailândia

Um homem, de nome não revelado, morreu no fim da tarde deste sábado (25/1), ao cair de uma motocicleta e bater a cabeça no meio-fio. O acidente aconteceu na avenida principal do residencial Jardim do Valle, em Tailândia, nordeste do Pará.

De acordo com o portal Tailândia, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram acionados. Os socorristas ainda tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local do acidente.

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.