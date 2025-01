Gerente do Detran morre em grave acidente de trânsito na BR-316

Edicarlos Furtado Lima, de 47 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (21), na BR-316, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste do Pará. Segundo testemunhas que relataram o ocorrido nas redes sociais, o veículo em que ele estava perdeu o controle e capotou várias vezes na pista.

Ainda não há confirmação se chovia no momento do acidente, e detalhes sobre a velocidade em que o carro seguia ou a dinâmica exata do ocorrido não foram divulgados.

Edicarlos era servidor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) e atuava na gerência da Circunscrição de Trânsito (Ciretran) em Salinópolis, na região do Salgado Paraense.

Procurada, por volta das 19h20 desta terça, a Polícia Civil informou que “até o momento, o caso não foi registrado na delegacia do município”.