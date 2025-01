Motorista da carreta que causou acidente com 39 mortos em MG estava sob efeito de drogas, diz exame

O motorista da carreta envolvida no trágico acidente que resultou na morte de 39 pessoas na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), em dezembro de 2024, foi preso no Espírito Santo na manhã desta terça-feira (21). O homem, identificado como Arilton Bastos Alves, se apresentou à polícia dois dias após o acidente e foi alvo de um exame toxicológico que revelou o uso de cocaína, ecstasy e outras substâncias.

O laudo indicou ainda a presença da droga psicodélica MDA, dos remédios ansiolíticos alprazolam e venlafaxina, além de evidências de que ele consumiu "cocaína e álcool etílico ao mesmo tempo". A decisão judicial que resultou em sua prisão foi fundamentada em diversos fatores, incluindo a fuga do local do acidente e o sobrepeso da carga da carreta. No dia do incidente, a carreta transportava blocos de granito com um peso total superior a 68 toneladas, muito acima do permitido.

Além disso, o veículo estava trafegando a uma velocidade superior à permitida na via. O juiz Danilo de Mello Ferraz destacou que o motorista não demonstrou preocupação com as condições da carga e admitiu não verificar seu peso antes da viagem.

Arilton já havia sido abordado anteriormente por policiais enquanto dirigia sob efeito de álcool, resultando na suspensão de seu direito de dirigir em julho de 2022. A nova prisão foi justificada não apenas pelo uso de substâncias ilícitas, mas também pela falta de colaboração nas investigações, como se recusar a fornecer seu celular para análise.

A defesa do motorista expressou surpresa com a prisão preventiva, alegando que o caso continua sob investigação e que não foram informados sobre os fundamentos da decisão judicial. Eles afirmaram que todas as medidas legais necessárias seriam tomadas para garantir os direitos do acusado.

Relembre o acidente

O acidente na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), aconteceu na madrugada do dia 21 de dezembro de 2024 e envolveu três veículos: um ônibus de viagem, uma carreta que transportava blocos de granito e um carro de passeio. O episódio foi marcado por sua gravidade, resultando na morte de 39 pessoas e deixando outras feridas.

De acordo com as investigações, a principal causa do acidente foi o tombamento do segundo semirreboque da carreta, que invadiu a contramão. Esse movimento provocou o desprendimento de um dos blocos de quartzito transportados, que colidiu frontalmente com o ônibus. O impacto foi devastador, agravado pelo fato de a carreta estar transportando uma carga muito acima do limite permitido pela legislação.

No momento do acidente, a carreta carregava dois blocos de quartzito, um com 30,5 toneladas e outro com 37,8 toneladas, totalizando mais de 68 toneladas. Somando-se ao peso da carreta e dos semirreboques, o conjunto atingia 91,261 toneladas, quase o dobro do peso permitido por lei. Além disso, a carreta trafegava em alta velocidade: embora o limite da via fosse de 80 km/h, investigações apontaram que o veículo chegou a atingir 132 km/h durante a viagem.

