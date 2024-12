Acidente com 38 mortos é a maior tragédia em estradas federais desde 2008

O grave acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e um carro, ocorrido na madrugada deste sábado (21), na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, deixou ao menos 38 mortos, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O episódio já é considerado a maior tragédia registrada em rodovias federais desde 2008, conforme dados compilados pela PRF.

O acidente ocorreu na altura do km 286, na localidade de Lajinha. Um ônibus que partiu de São Paulo com destino a cidades na Bahia sofreu o estouro de um pneu, o que fez o motorista perder o controle do veículo. O ônibus colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido oposto. Logo em seguida, um carro que vinha na mesma direção do ônibus também bateu no caminhão.

Histórico de acidentes graves em rodovias federais

De acordo com os registros da PRF, o acidente deste sábado passa a liderar a lista de tragédias mais letais em estradas federais nos últimos 18 anos. Os episódios com maior número de mortes incluem:

2024 – Teófilo Otoni (MG): 38 mortos 2011 – Nova Itarana (BA): 33 mortos 2011 – Descanso (SC): 26 mortos 2024 – Gavião (BA): 23 mortos 2017 – Guarapari (ES): 21 mortos 2021 – Guaratuba (PR): 19 mortos 2014 – Canindé (CE): 17 mortos 2012 – Curvelo (MG): 15 mortos 2012 – Nova Laranjeiras (PR): 15 mortos 2012 – Guapimirim (RJ): 15 mortos

A PRF informou que segue investigando as causas do acidente, e equipes de resgate atuaram ao longo do dia para prestar atendimento às vítimas e liberar o trecho da rodovia. O caso mobiliza autoridades locais e estaduais, que acompanham os desdobramentos da tragédia.