Motorista na contramão mata motociclista em Marabá

Mateus Ulpiano de Brito morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de domingo (19/1), na BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta Honda Bros NXR 160 pela via, próximo à Avenida Sororó, quando um carro modelo Fiat Mobi o atingiu, por volta das 19h.

Quando os policiais chegaram no local do sinistro, encontraram o corpo da vítima e o motorista. Conforme o portal Correio de Carajás, a polícia informou que Hildergardeson dos Santos Borges, condutor do automóvel que bateu em Mateus, trafegava na contramão.

VEJA MAIS

Ainda no local, a polícia foi informada que Hildergardeson assumiu o volante em condições inadequadas, trafegando na contramão, o que resultou no acidente, segundo o Correio. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em nota, a PC informou que a Delegacia de Marabá apura as circunstâncias do acidente. “A vítima foi identificada como Mateus Ulpiano de Brito. O condutor do outro veículo envolvido no acidente dirigia embriagado, foi preso em flagrante e está a disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, comunicou a PC.