Comunidade se mobiliza no resgate de garimpeiros soterrados em mina, em Canaã dos Carajás

Após o acidente que deixou três garimpeiros soterrados em uma mina de cobre no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense, a comunidade local se mobiliza para tentar ajudar no resgate. Eles estão presos no local desde a madrugada da última sexta-feira (24), por volta das 2h e foram identificados como João Victor, Isaque e Eduardo. Além dos esforços da equipe especializada de 14 bombeiros militares que atua na operação para retirar os três da mina, a comunidade da região também soma esforços para ajudar.

Mergulhadores especializados foram chamados para ajudar no resgate dos trabalhadores que estão a uma profundidade de aproximadamente 60 metros. Uma rota alternativa foi sugerida pelos garimpeiros, mas está inundada, dificultando o acesso até os três. Eles utilizam, de dentro da mina, alguns equipamentos para tentar drenar a água que obstrui a saída. Com informações do portal Jornal in Foco.

Enquanto a operação não alcança os seus objetivos, o Corpo de Bombeiros informa que os trabalhadores estão sendo alimentados e recebendo água por meio de uma tubulação improvisada. A comunidade local também tem contribuído para levar alimentos aos três através do mecanismo.