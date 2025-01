bombeiros reforçam buscas para resgatar garimpeiros soterrados em mina no pará

Uma equipe especializada com 14 bombeiros militares está atuando no desabamento de um túnel em uma mina de cobre na vila Nova Jerusalém, na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O acidente deixou pelo menos três garimpeiros presos a aproximadamente 60 metros de profundidade. Eles estão soterrados há mais de 24 horas.

O Corpo de Bombeiros informou que, neste sábado (25), outra equipe da corporação está se deslocando de Belém, de aeronave, para reforçar os trabalhos no local. O desabamento ocorreu por volta das duas horas da madrugada de sexta-feira (24), durante a troca de turno dos trabalhadores e bloqueou a entrada principal do túnel com os escombros de uma caixa de contenção que cedeu.

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local, mobilizadas em uma operação de resgate complexa, que enfrenta desafios logísticos e estruturais. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores recebem água e se alimentam por meio de uma tubulação improvisada. O local da mina - que é ilegal, segundo o Corpo de Bombeiros -, apresenta condições instáveis, o que dificulta os trabalhos de resgate.

Além da entrada principal obstruída, uma segunda via de acesso ao túnel foi apontada pelos trabalhadores como a alternativa mais viável para resgate das vítimas, mas está inundada com cerca de 30 metros de água. Os próprios trabalhadores da mina também utilizam equipamentos disponíveis no local para tentar drenar a água e permitir a entrada da equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros.

O que diz a Prefeitura de Canaã dos Carajás

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás informa que, desde as primeiras horas de sexta-feira (24), tem acompanhado "com preocupação e com muito cuidado" o caso da mina ilegal de cobre que desabou e deixou três garimpeiros presos no túnel de escavação na Vila Nova Jerusalém. A gestora municipal, Josemira Gadelha, contactou o governador Helder Barbalho, a equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jayme de Aviz Benjó, para que uma equipe desses órgãos viesse participar e auxiliar no resgate dessas três vidas que exige conhecimento mais técnico devido às condições do local.

A Prefeitura também se colocou à disposição para colaborar na operação de resgate e disponibilizou equipes técnicas do SAAE (Sistema Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), além de uma equipe de médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) "que está acompanhando a operação de perto para dar suporte no resgate das vítimas do ocorrido".