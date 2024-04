Antes de morrer, homem baleado acusa ex-companheira de ser mandante do crime

Wesley Wilker da Rocha Alves, de 27 anos, morreu depois de ser baleado dentro do quitinete em que morava em Redenção, no Sul do Pará, na manhã desta quarta-feira (17). A vítima, que usava tornozeleira eletrônica, foi socorrida, mas morreu no Hospital Regional Público do Araguaia. Antes de morrer, Alves acusou a ex-namorada de ser a mandante do crime.

O caso aconteceu por volta de 6h30, na casa de Wesley, localizada na avenida Graciliano Ramos. Apesar de não haver detalhes da dinâmica do ataque, câmeras de segurança das proximidades podem ter filmado a saída dos envolvidos no crime.

Ao Fato Regional, pessoas próximas à vítima informaram que Wilker havia sido agredido pela ex-namorada, na semana passada. Até o momento, não há nenhuma confirmação oficial de que ela esteja envolvida no episódio. Mesmo com a acusação do ex-companheiro dela, que ainda disse não ter visto quem atirou nele.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.