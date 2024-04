Mulher mata ex-companheiro a garrafadas no entorno do Terminal Rodoviário de Redenção

Thiago Xavier das Neves morreu na noite do último sábado (30) após ser atingido com golpes de gargalo desferidos pela ex-companheira, identificada como Valdete. O crime foi registrado em Redenção, no Sul do Pará, mais pre​cisamente nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade. A Polícia Civil investiga a motivação para a morte, enquanto buscas também estão sendo feitas para localizar e prender a suspeita, que segue foragida.

Testemunhas relatam que a discussão teve início após uma suposta insistência de Thiago em se aproximar e conversar com Valdete. No entanto, pessoas que estavam próximas afirmam que ela aparentava estar incomodada com a presença do rapaz.

Em dado momento, enquanto os dois discutem, Valdete pega uma garrafa, quebra e golpeia a vítima no peito, costelas e axilas. Ao perceber a gravidade do que havia ocorrido, ela deixou o local e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado pela população e Thiago foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi confirmada no domingo (31).

Qualquer informação que possa contribuir para a elucidação desse caso deve ser comunicada ao Disque Denúncia (181). Em situações de urgência é recomendável contatar o número 190. As chamadas são gratuitas e podem ser feitas de qualquer telefone. Além disso, é possível compartilhar fotos, vídeos, áudios e localizações com a atendente virtual Iara, por meio do WhatsApp no número (91) 98115-9181, garantindo o anonimato do denunciante.