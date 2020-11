Homem atingido por tiro de espingarda na cabeça morre em hospital de Itaituba

Após ser atingido por um vizinho com um tiro de espingarda na cabeça, Antônio José Ferreira de Oliveira, de 58 anos, não resistiu às complicações do caso e morreu no Hospital Municipal de Itaituba (HMI) neste domingo (22). Conhecido como "Ceará", ele estava internado em estado grave na unidade, desde o último dia 19 de novembro, quando o crime aconteceu na comunidade Santa Rita, zona rural do município do sudoeste paraense.

Pouco após o crime, a vítima foi socorrida por uma equipe médica de Miritituba, distrito mais próximo da comunidade em que tudo ocorreu. Ele estava consciente. A equipe de saúde que atendeu Antônio José constatou que o tiro na região da cabeça foi de raspão. No mesmo dia, a vítima foi encaminhada para o HMI, onde permaneceu internado, porém não resistiu e morreu no local.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Itaituba.

O principal suspeito de cometer o crime é um homem, identificado como "Zé Nóia", vizinho da vítima, de 60 anos. O acusado teria atirado como Antônio com uma espingarda calibre 20, após discutir com a vítima.

Não há informações se o suspeito já foi preso. Entretanto a arma usada no crime foi apreendida e apresentada na 19º Seccional de Polícia Civil de Itaituba.