Homem discute com vizinho e sofre um tiro de espingarda na cabeça

Antônio José Ferreira de Oliveira, 58 anos, conhecido por "Ceará", foi vítima de tentativa de homicídio por volta das 15h30 desta quinta-feira (19), na comunidade de Santa Rita, em Itaituba, município do sudoeste do Pará.

De acordo com a polícia, o acusado do crime é um homem identificado apenas pelo apelido de "Zé Nóia", que seria vizinho da vítima. Ele discutiu com Antônio José e em seguida teria disparado uma espingarda calibre 20 contra a vítima.

A equipe de saúde que atendeu Antônio José constatou que o tiro na região da cabeça foi de raspão. A Polícia Militar do distrito de Miritituba, em Itaituba, ao tomar conhecimento da agressão se deslocou para o local com duas enfermeiras, mas foi informada que a vítima já estava sendo conduzida em um carro particular para atendimentos médicos.

Até então, a polícia não tem informações sobre o paradeiro de "Zé Nóia", mas a arma usada no crime foi apreendida e apresentada na 19º Seccional de Polícia Civil. Antônio José está internado no Hospital Municipal de Itaituba (HMI), e segundo informações, o estado de saúde dele é delicado.