Homem atingido por sete tiros em tentativa de homicídio enquanto trabalhava em Dom Eliseu

De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por cerca de sete disparos enquanto trabalhava

Registro do momento após o crime (Foto: Reprodução | Portal Dom Eliseu Notícia)

Um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (20), no bairro Paricá, em Dom Eliseu, no sudeste paraense. De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por cerca de sete disparos enquanto trabalhava.

Testemunhas relataram que o atirador chegou sozinho em uma motocicleta e efetuou os disparos contra a vítima. Mesmo gravemente ferido, o homem foi socorrido com vida e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde recebeu atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para os primeiros levantamentos e deram início às investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do autor, que segue foragido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Palavras-chave

polícia

tentativa de homicídio

dom eliseu
