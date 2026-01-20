Homem atingido por sete tiros em tentativa de homicídio enquanto trabalhava em Dom Eliseu

Um homem ainda não identificado foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (20), no bairro Paricá, em Dom Eliseu, no sudeste paraense. De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por cerca de sete disparos enquanto trabalhava.

Testemunhas relataram que o atirador chegou sozinho em uma motocicleta e efetuou os disparos contra a vítima. Mesmo gravemente ferido, o homem foi socorrido com vida e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde recebeu atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para os primeiros levantamentos e deram início às investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identidade do autor, que segue foragido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.