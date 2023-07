Homem armado invade aniversário infantil e atira na direção de crianças em Capanema

Um homem, identificado como Manoel Nascimento de Souza Gomes, que seria analista judiciário, foi apresentado à Delegacia de Capanema, nordeste do Pará, na noite de segunda-feira (11), suspeito de invadir um aniversário infantil que ocorria em uma pizzaria, localizado na avenida João Paulo II, e disparar na direção de crianças. Supostamente, porque o homem, que era vizinho do estabelecimento onde ocorria a festa, estava incomodado com o barulho. Ninguém foi atingido.

De acordo com relatos de convidados da festa, Manoel invadiu o local já com a pistola em punho e ameaçou matar as pessoas. Ele atirou contra os convidados e um dos disparos teria sido na direção de uma criança, que só não foi atingida porque se jogou no chão. O teto do local também foi atingido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a correria no local. Após as ameaças, o homem voltou à sua casa, onde ficou até a chegada da polícia.

Ele tentou resistir à prisão em flagrante, mas acabou se entregando. A arma, que era irregular, também foi apreendida.

Veja a nota completa da Polícia Civil

A Polícia Civil informa que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à delegacia de Capanema. O suspeito foi autuado e preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo em via pública.