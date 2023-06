Homem atira contra clientes em distribuidora de bebidas

Um homem invadiu uma distribuidora de bebidas e atirou contra clientes que estavam no estabelecimento, localizado em Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. A motivação seria o tráfico de drogas na região.

O caso ocorreu na última quarta-feira (31), com a ação registrada por câmeras de monitoramento do local. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o homem foi morto horas depois do crime, durante confronto com a equipe.

No local, três pessoas foram atingidas pelos disparos e uma delas veio a óbito. As vítimas foram encaminhadas em estado grave para o hospital mais próximo.

O suspeito possuía passagens pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, posse de drogas pra uso e ameaça. Foram apreendidas uma pistola 9mm com a numeração raspada e um carregador com seis munições intactas.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)