Homens assaltam depósito de bebidas na Terra Firme, em Belém; vídeo

Dois homens assaltaram um depósito de bebidas na rua 2 de Junho, no bairro da Terra Firme, por volta das 14h36, do último domingo (17). Eles levaram grande volume de dinheiro, em espécie, mas não se tem o valor roubado, de fato. Uma câmera de segurança do próprio comércio registrou a ação dos ladrões.

As imagens impressionam porque o homem armado atira várias vezes, à queima-roupa, contra um dos encarregados do estabelecimento, mas a arma nega fogo. A rua 2 de Junho é bastante movimentada por concentrar diversos estabelecimentos comerciais. No entanto, no horário do assalto, ela estava praticamente deserta.

Tudo foi rápido e atrapalhado

O vídeo mostra um carro branco estacionando na frente do depósito de bebidas e dois homens descem do banco de trás. Um terceiro homem fica no volante, com a porta de trás aberta, à espera do retorno dos dois primeiros.

Na porta do depósito de bebidas, tem um homem encostado. O homem armado chega e obriga este eventual cliente a entrar no estabelecimento, enquanto isso outros dois clientes aparecem saindo de dentro do depósito, desesperados, com a chegada dos ladrões. Um dos clientes tem em mãos uma sacola de latinhas de cervejas, que ele não larga apesar de expressar evidente medo.

O homem armado entra disparando, assusta o encarregado do depósito, que no vídeo, aparece conversando com um outro rapaz, vestido de azul. O ladrão atira diversas vezes contra o encarregado, mas a arma nega fogo.

Medo e coragem pontuaram a reação das vítimas

Nesses momentos dos disparos, o encarregado cai no chão sobre caixas de bebidas. O homem que estava encostado na frente do comércio, quando os ladrões chegaram, se mostra corajoso e, após ter corrido para os fundos do estabelecimento, volta à cena e dá um empurrão no ladrão armado, que balança, mas não cai. Tudo se torna confuso e muito atrapalhado, enquanto isso, o segundo ladrão abre o caixa e tira expressivas quantidades de dinheiro, enchendo os bolsos da calça.

O encarregado fica caído no chão, mas sem evidenciar nenhum ferimento de tiro nem manchas de sangue. Ele inclusive diz algumas coisas para o ladrão armado, que nem parece lembrar de levar dinheiro. Este ladrão sai para a rua e junto com o comparsa que, de fato, pegou o dinheiro do depósito, entra no carro branco, e o veículo sai em disparada.

Não há informações sobre a prisão de suspeitos deste assalto no bairro da Terra Firme.