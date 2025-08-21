Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem armado assalta mercadinho em Marituba

O suspeito levou quase toda a renda do estabelecimento e, conforme os registros, deixou o local andando tranquilamente

O Liberal
fonte

As imagens mostram que o suspeito disfarçou pegando um produto e levando ao caixa como se fosse realizar o pagamento. (Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado assaltou um mercadinho localizado no Conjunto Almir Gabriel, em Marituba, na Grande Belém. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (21), por volta das 20h30.

As imagens mostram que o suspeito disfarçou pegando um produto e levando ao caixa como se fosse realizar o pagamento. Em seguida, ele retirou um revólver da cintura e anunciou o assalto para a funcionária que estava no caixa.

O suspeito levou quase toda a renda do estabelecimento e, conforme os registros, deixou o local andando tranquilamente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto

mercadinho

marituba na grande belém

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem com 10 prisões anteriores é capturado pela Polícia Civil em Abaetetuba

Após os procedimentos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e o investigado será transferido para o Sistema Penitenciário

22.08.25 0h07

POLÍCIA

Homem armado assalta mercadinho em Marituba

O suspeito levou quase toda a renda do estabelecimento e, conforme os registros, deixou o local andando tranquilamente

21.08.25 23h54

DEU RUIM

Suspeito de roubo a entregador de pizza é preso em Belém; comparsa segue foragido

A vítima, que não terá o nome divulgado por questões de segurança, relatou que aguardava o cliente descer para receber a entrega quando foi surpreendida pelos criminosos

21.08.25 23h37

polícia

Jovem é encontrado morto com sinais de agressão em Jacundá

Uma faca e um pedaço de madeira foram encontrados próximos ao corpo

21.08.25 23h18

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem com 10 prisões anteriores é capturado pela Polícia Civil em Abaetetuba

Após os procedimentos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e o investigado será transferido para o Sistema Penitenciário

22.08.25 0h07

POLÍCIA

Homem armado assalta mercadinho em Marituba

O suspeito levou quase toda a renda do estabelecimento e, conforme os registros, deixou o local andando tranquilamente

21.08.25 23h54

DEU RUIM

Suspeito de roubo a entregador de pizza é preso em Belém; comparsa segue foragido

A vítima, que não terá o nome divulgado por questões de segurança, relatou que aguardava o cliente descer para receber a entrega quando foi surpreendida pelos criminosos

21.08.25 23h37

operação conjunta

Polícia encontra fábrica clandestina de fuzis, que serviria CV e PCC

A polícia já tinha a denúncia e encontrou peças de fuzil dentro dos carros

21.08.25 22h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda