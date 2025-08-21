Homem armado assalta mercadinho em Marituba

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado assaltou um mercadinho localizado no Conjunto Almir Gabriel, em Marituba, na Grande Belém. O crime ocorreu na noite desta quinta-feira (21), por volta das 20h30.

As imagens mostram que o suspeito disfarçou pegando um produto e levando ao caixa como se fosse realizar o pagamento. Em seguida, ele retirou um revólver da cintura e anunciou o assalto para a funcionária que estava no caixa.

O suspeito levou quase toda a renda do estabelecimento e, conforme os registros, deixou o local andando tranquilamente.