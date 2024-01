Homem armado assalta clientes e funcionário de sorveteria, em Ananindeua

Um homem armado rendeu e assaltou clientes e um funcionário de uma sorveteria localizada na Estrada da Santa Fé, no bairro do Icuí-Guajará em Ananindeua. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (2) e foi registrado por câmeras de segurança do local, que filmaram toda a ação do suspeito que usou uma arma de fogo para ameaçar as vítimas.

Pelas imagens é possível ver que no momento da ação do assaltante havia um casal e um cliente na sorveteria. Além disso, chovia no local e a movimentação de pessoas e veículos na via era pouca. O suspeito, que usava uma camisa branca, bermuda e boné preto, se aproximou já com a arma em punho e anunciou o assalto. Ele aborda primeiro os clientes e depois vai até o funcionário que está próximo ao balcão. É possível ver que o atendente tenta se afastar, mas é alcançado, revistado e tem a carteira porta cédulas levada.

As imagens do crime, que foram compartilhadas nas redes sociais, chamaram atenção de diversos internautas. Segundo eles, o que mais chama atenção no caso é que o estabelecimento comercial alvo do roubo fica ao lado da Unidade Integrada ParáPaz (UIPP) do Icuí, e isso não teria inibido o ato do suspeito.

Não há informações sobre quais bens pessoais foram levados dos clientes. Até o momento, não há informações sobre a identidade do suspeito. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia do Icuí trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.