Hillux avança a preferencial, bate em três veículos e capota, em Itaituba 

Próximo das 13h, deste domingo (17), ocorreu um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete Hillux, de cor preta, e um Onix, no cruzamento da 10ª rua com a travessa 13 de Maio, no bairro Bela Vista, em Itaituba, município do sudoeste do estado. De acordo com imagens de uma câmera de segurança da via, a caminhonete Hillux avançou a preferencial e provocou o acidente. Com informações do site Giro Portal.

O Corpo de Bombeiros informou que a caminhonete estava carregada com tambores de combustível diesel, e precisou tomar medidas de segurança para evitar uma possível explosão.

Ao avançar a preferencial em alta velocidade, o motorista da caminhonete Hilux foi atingido por um carro modelo Onix, de cor preta. Pessoas que passavam pelo local ficaram impressionadas com o fato de no Ônix haver um bebê recém-nascido, que não se feriu.



Após o choque com o Ônix, a Hillux saiu batendo em outros dois veículos que estavam estacionados, um Toyota Corola e um Fiat Siena. A informação é de que seis pessoas estavam na caminhonete, duas delas precisaram de atendimento e foram encaminhadas para o hospital. Larissa Silva de Sousa, de 20 anos, sofreu um corte profundo na cabeça e escoriações, e Darli Oliveira da Silva, de 24 anos, apenas escoriações.



O condutor que provocou o acidente, ainda não identificado, também sofreu escoriações. Há vídeos que circularam nas redes sociais mostrando este homem discutindo com algumas pessoas no local. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.