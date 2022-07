Homem serra cadeado, invade e rouba loja de veículos, em Itaituba 

O dono da loja de veículos, Carlos Roberto, mais conhecido como Bat Girl, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, informou que por volta das 2h, da sexta-feira (15), um homem, ainda sem identificação, serrou o cadeado do depósito e entrou no estabelecimento, de onde furtou um tapete, bateria de carro e algumas chaves.



O proprietário informou ainda que uma câmera de segurança da loja gravou a ação do ladrão. Carlos Roberto registrou o furto em Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, em Itaituba.

Conforme o empresário, esta é a segunda vez, este ano, que ele é alvo de ladrões. Na noite do dia 27 de junho passado, a residência dele foi invadida por criminosos, onde TVs, jóias, perfumes, entre outros itens foram roubados.

Itaituba é o décimo quarto município mais populoso do estado e um dos principais centros econômicos do sudoeste paraense. O município é considerado de médio porte, e tem forte base econômica na agropecuária e na cultura de grãos, como a soja.