Polícia

Polícia

Helder Barbalho repudia ação de policiais que baleou adolescente em Ananindeua; três PMs são presos

Eles foram autuados em flagrante e ficarão presos no Batalhão Especial Penitenciário

O Liberal
fonte

Adolescente teria sido baleado no momento em que já estava algemado e com as mãos para trás. (Reprodução/ redes sociais)

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais nesta quinta-feira (7) para repudiar a atuação de policiais militares envolvidos em uma confusão na ocupação Israel, no bairro do Aurá, em Ananindeua, que resultou em um adolescente de 16 anos baleado. Três policiais foram presos. O adolescente foi socorrido, e o estado de saúde dele é desconhecido.

“Não seremos omissos diante de desvios de conduta de qualquer servidor público, seja ele quem for. Assisti ao vídeo do homem baleado por um policial militar na comunidade Israel, no Aurá, em Ananindeua, me reuni com nosso Secretário de Segurança e três policiais envolvidos já foram autuados em flagrante e ficarão presos no Batalhão Especial Penitenciário. Eles já estão à disposição da Justiça para que se esclareça o caso e para que as medidas necessárias sejam tomadas”, escreveu Helder Barbalho no X (antigo Twitter).

Em nota, a Polícia Militar informou que “três policiais envolvidos na ação foram presos. A PM reitera que não compactua com desvios de condutas de seus agentes e que a Corregedoria Militar apura os fatos”.

A confusão teria começado no início da tarde, durante o cumprimento de um mandado de reintegração de posse. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação policial no local. Em uma das gravações, policiais aparecem carregando uma pessoa pela roupa, que seria o adolescente, já baleado. Moradores, em tom de protesto, gritam: “Ei, aqui mora criança também. Tenham respeito”.

Outra gravação mostra dois policiais segurando um rapaz aparentemente contido. Em seguida, é possível ouvir um disparo de arma de fogo, que teria atingido a vítima.

Protesto na BR-316
Após o episódio, moradores da ocupação se deslocaram para a BR-316, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Ananindeua, e interditaram a via. O bloqueio provocou um longo congestionamento na rodovia.

