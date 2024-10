Guarda Municipal prende dois homens por picharem praça no bairro de Val de Cães, em Belém

Dois homens foram presos pela Guarda Municipal de Belém (GMB) após terem sido flagrados pichando a praça Dom Mário Villas Boas, conhecida popularmente como “praça do Marex”, no bairro de Val de Cães. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (14/10) e foi registrado por uma das câmaras do Sistema Integrado de Videomonitoramento (SIM). A praça foi entregue à população totalmente revitalizada pela Prefeitura de Belém há apenas três meses e meio.

VEJA MAIS

Era por volta das 23h40 quando os operadores do Sistema viram em tempo real o ato de vandalismo da dupla e acionaram a equipe mais próxima da GMB da área distrital Daben/Daent que conseguiram chegar a tempo e flagraram e deter os infratores.

De acordo com a GMB, durante a abordagem, os guardas municipais encontraram com os dois homens duas bicicletas, skate e uma lata de spray. Os dois, moradores da área, não ofereceram resistência e foram encaminhados para a Seccional Da Sacramenta, para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.