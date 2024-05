VÍDEO: após reforma, coreto central da praça Batista Campos aparece pichado, em Belém

O coreto central da praça Batista Campos, em Belém, já foi pichado. Isso ocorreu após a recente pintura daquele espaço público. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a pichação no local. Frequentadores do local dizem que a presença da Guarda Municipal poderia inibir ações dessa natureza.

No dia 17 deste mês, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), informou que já avançou em 70% nas obras de reforma e manutenção da praça Batista Campos, espaço que data do século XIX, tombado pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (DPHAC) do Pará. A praça é um dos principais cartões postais da capital paraense e um dos espaços públicos de lazer mais frequentados pela população.

Os recursos aplicados pela Prefeitura de Belém somam mais de R$ 5 milhões, para realizar a reforma de todo o espaço e dos equipamentos urbanos. Os serviços são de recuperação das calçadas de pedra de lioz, pintura dos coretos, reforma do quiosque da Guarda Municipal, recuperação dos brinquedos e da academia, revitalização do castelinho, implantação de iluminação de LED e revitalização dos lagos.

A praça Batista Campos está localizada no polígono compreendido entre a rua dos Tamoios, avenida Serzedelo Correa, rua dos Mundurucus e travessa Padre Eutíquio, em Batista Campos, e foi tombada em 1983.

A Guarda Municipal de Belém informa que o posto fixo da corporação na Praça Batista Campos foi desativado temporariamente para a reforma do espaço. Contudo, as rondas no logradouro público estão mantidas durante o horário de maior movimento. A população pode auxiliar o trabalho da GMB denunciando qualquer situação. Para isso, basta ligar para os números 153 ou 190 e a guarnição mais próxima irá ao local.