Mário Gomes se arrepende de pichação após ordem de despejo e pinta parede

Mário Gomes, ator e candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, anunciou recentemente em suas redes sociais que está sendo despejado da mansão em que mora com a família. Na terça-feira, 17, ele postou um vídeo em que cobre uma parede pichada com os dizeres "não vou sair". Anteriormente, havia filmado o momento do picho. O ator disse estar arrependido pelo que fez em "um momento de indignação".

"Sem vandalismo, sem violência, ela não leva a lugar nenhum" , diz Gomes no vídeo, enquanto cobre a frase com tinta branca. "Eu cometi um gesto excessivo. Estou aqui para me redimir do meu erro, porque errar é humano, e quem nunca errou que atire a primeira pedra. Vou corrigir esse erro" , declarou.

Ainda na terça, publicou outros vídeos em seu perfil, pedindo ajuda com doações via Pix e votos. O ator é candidato a vereador no Rio pelo Republicanos.

Entenda o caso

Desde 2019, Mário Gomes está envolvido em um processo de violação dos direitos trabalhistas. Ele perdeu um processo movido por ex-funcionários de uma fábrica de confecções da qual era dono, no Paraná, chamada MG Confecções.

A ordem de despejo de sua mansão foi expedida em 6 de setembro - a propriedade foi leiloada para o pagamento das dívidas. Localizado na "Beverly Hills carioca", em Joatinga, no Rio de Janeiro, o imóvel também acumulava dívidas com o IPTU que somavam mais R$ 100 mil. Avaliada, segundo o jornal Extra, em R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil.